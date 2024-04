OM - Lens : la déception de Wesley Saïd après les erreurs individuelles

Après la défaite rageante du RC Lens contre l’OM dimanche soir (2-1) au stade Vélodrome, lors de la 31ème journée de Ligue 1, Wesley Saïd, auteur du but égalisateur, n’a pas caché sa déception suite à ce nouveau revers sur le fil encaissé par les Sang et Or. Au micro de Prime Video, il est revenu sur les nombreuses erreurs commises par les siens dans cette rencontre :

«On se tire une balle dans le pied. Les deux buts qu’on se prend sont deux erreurs. On n’est pas assez agressif. On prend un but assez tôt dans le match. Celui-ci il fallait dégager. On essaye de jouer court alors que repartir d’ici avec un point, c’était un bon résultat. On le paye ces derniers temps, on fait beaucoup d’erreurs et on le paye cash. On était plutôt bien mais on arrivait pas à mettre le but pour égaliser et après cette erreur là, elle nous fait très mal. On a encore de beaux objectifs et il va falloir se donner sur les derniers matchs», a déclaré le joueur lensois.