OM - Lens : Pape Gueye savoure la victoire et évoque son avenir

Buteur et désigné homme du match par la rédaction FM après une grosse performance face au RC Lens (2-1), Pape Gueye s’est arrêté au micro de Prime Vidéo. Si le milieu de terrain ne jouera pas la demi-finale face à l’Atalanta Bergame, il a malgré tout savouré ces trois précieux points dans la course à l’Europe. «On avait à coeur de gagner ce soir avant de jouer l’Europe, on va tout donner maintenant, bien récupérer, je ne joue pas l’Europe mais l’équipe va tout donner».

Relancé sur son avenir du côté de l’OM, le joueur de 25 ans n’a cependant pas souhaité en dire plus, alors que certaines rumeurs évoquent un intérêt de Villarreal. «On est sur le sprint final, je donne tout pour l’équipe, j’en profite pour remercier le coach Gasset qui m’a remis dans le groupe dès son arrivée, je dédie mon but au coach, j’essaie de tout donner, d’aider l’équipe au maximum et on verra ce que je fais par la suite».