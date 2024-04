OM : Pape Gueye s’apprête à retrouver Marcelino

L’histoire entre l’Olympique de Marseille et Villarreal arrive probablement à son terme. Si on le voit de plus en plus sur le terrain ces derniers matchs (11 apparitions en Ligue 1 au total), le milieu de terrain voit son contrat se terminer en juin sur la Canebière. Il ne fait plus trop de doute qu’il s’en ira. Mais pour aller où ? D’après la presse espagnole, cette future destination serait déjà toute trouvée puisqu’il rejoindrait Villarreal.

La suite après cette publicité

D’après les informations de AS, le Sénégalais se serait déjà mis d’accord avec le Sous-marin jaune sur les termes d’un contrat. Il signerait un bail de 4 saisons, plus une année en option. Il était notamment très demandé par un certain Marcelino, éphémère entraîneur de l’OM en début de saison. Le technicien tiendrait le rôle de clé de voûte dans ce dossier puisqu’il avait fait de Gueye la priorité pour se renforcer au milieu de terrain en vue de la prochaine saison.

À lire

Cesc Fàbregas ne voit pas l’OM gagner la Ligue Europa

Marcelino, homme clé dans ce dossier

Il faut croire que cela a plu à l’ancien Havrais, qui aurait donc donné son aval. Cette destination n’a rien de surprenant puisque le joueur de 25 ans a déjà évolué par le passé en Liga. Il avait notamment été prêté au Séville FC en deuxième partie de saison dernière. S’il n’avait pas été retenu dans la liste UEFA des Andalous, et n’a donc pas participé à la campagne victorieuse de Ligue Europa (vainqueur de la Roma en finale), il avait tout de même participé à 16 matchs de Liga (1 but, 3 passes décisives).

La suite après cette publicité

Cet hiver, et alors qu’il avait été mis au placard par l’OM à l’automne après qu’il ait refusé de prolonger avec le club phocéen comme nous l’avions révélé, Gueye avait été courtisé par Cadix et Séville, intéressé par un éventuel retour du champion d’Afrique 2021. Il était finalement resté à Marseille et a même bénéficié de la venue de Jean-Louis Gasset pour retrouver du temps de jeu. «J’ai parlé avec la direction. Si vous me donnez une mission, j’aimerais avoir tous les atouts. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup», vantait le technicien lors de son arrivée.