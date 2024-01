L’OM veut écarter Pape Gueye jusqu’à la fin de la saison !

Attaché, en apparence, au club phocéen qui l’a soutenu notamment lors de sa longue suspension de 4 mois, Pape Gueye va quitter l’OM en fin de saison. Du moins, c’est ce qu’il envisage pour la suite de sa carrière. Actuellement en Côte d’Ivoire pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, l’ancien Havrais s’est vite rendu indispensable au milieu de terrain devenant un titulaire inamovible aux yeux d’Aliou Cissé.

Buteur en ouverture face à la Gambie, Pape Gueye a retrouvé la forme malgré trois bouts de match en décembre avec Marseille. Bien dans sa tête, le milieu de terrain de 25 ans ne semble pas spécialement préoccupé par sa situation sportive, lui qui est en fin de contrat en juin prochain avec le club champion d’Europe 1993.

Pourtant, les négociations avec Pablo Longoria et la direction marseillaise ont animé le mois de décembre, mais ont finalement tourné court malgré deux propositions faites au joueur au mois de décembre dernier. La dernière étant supérieure à ses émoluments actuels et assortie d’une belle prime à la signature. Mais Gueye n’a pas répondu favorablement, la faute à une proposition trop en deçà de ses exigences, lui qui estimait mériter être l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif.

Marseille, qui voulait initialement conserver Pape Gueye, n’ira pas plus loin et a demandé au joueur de faire ses valises dès cet hiver d’autant que quelques clubs anglais (dont Burnley) sont intéressés. Pas de quoi ébranler le milieu sénégalais qui ne veut pas partir en cours de saison. En coulisse au sein du club phocéen, on soupçonne le joueur d’avoir déjà trouvé un accord avec un club pour l’été prochain.

Le point de non-retour est sans doute atteint et il n’y a désormais que peu de chances de revoir le joueur de nouveau porter les couleurs du club ciel et blanc. Selon nos informations, l’OM souhaite dans ses rangs des joueurs pleinement investis et qui n’ont pas la tête ailleurs. Des critères que Pape Gueye est loin de cocher aux yeux des décideurs marseillais et qui ne sont pas sans rappeler ses départs controversés au Havre et à Watford. Dès lors, Marseille considère qu’il n’entre plus dans le projet et va lui indiquer à son retour de la CAN l’étendue de la situation. De quoi faire réfléchir le joueur à une semaine de la fin du mercato ? Réponse dans une semaine…