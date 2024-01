OM : deux nouveaux clubs veulent recruter Pape Gueye !

C’est un des dossiers chauds de la fin de saison en France. L’OM veut se séparer de Pape Gueye. Et pour cause, le milieu de terrain sénégalais est en fin de contrat en juin prochain, et il ne semble pas avoir envie de prolonger le bail qui le lie au club phocéen. Forcément, pour espérer récupérer un petit billet, la direction de Pablo Longoria souhaite s’en séparer cet été. Comme révélé en exclusivité sur notre site, la direction phocéenne est prête à y aller fort et menace d’écarter le milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison.

Une sorte d’ultimatum pour le joueur qui a refusé deux propositions de prolongation faites au cours du mois de décembre, et que l’Olympique de Marseille souhaitait conserver. En coulisses, on soupçonne d’ailleurs le joueur d’avoir déjà donné son accord avec un autre club en vue de la saison prochaine. Seulement, jusqu’ici, outre quelques vagues intérêts anglais, ça ne se bousculait pas vraiment au portillon pour le joueur.

Un retour dans le sud ?

Mais voilà que le Diario de Cadiz explique qu’il y a un nouvel intéressé pour ses services. C’est Cadiz, actuellement dix-huitième au classement de la Liga. Le club andalou cherche impérativement un milieu avant la fin du mercato hivernal, pour couvrir la grave blessure de Fede San Emeterio, et le joueur marseillais fait partie des joueurs qui sont tout en haut de la liste de potentiels transférables de l’écurie espagnole. Il est en concurrence avec Amadou Diawara, milieu de terrain guinéen d’Anderlecht notamment.

De son côté, le site spécialisé dans l’actualité du Séville FC La Colina de Nervion explique que le club sévillan est intéressé par le joueur, qui a déjà joué au Sanchez Pizjuan en deuxième partie de saison, laissant plutôt un bon souvenir. En revanche, Séville penserait plutôt à l’enrôler l’été prochain, une fois qu’il sera libre, plutôt que de passer à l’action cet été. Affaire à suivre…