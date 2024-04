OM - Lens : la joie d’Iliman Ndiaye

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la victoire arrachée par l’OM face au RC Lens (2-1), Iliman Ndiaye, passeur décisif sur l’ouverture du score, a logiquement savouré ce précieux succès, permettant aux siens de rester dans la course à l’Europe. L’occasion également pour l’attaquant marseillais de souligner l’état d’esprit du groupe phocéen.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 46 31 6 13 7 11 40 34 7 Marseille 44 31 9 11 11 9 47 38

«C’était un succès collectif, le plus important était de bien rentrer dans ce match, on est resté focus malgré l’égalisation et on est allé chercher le deuxième but, toute l’équipe se donne à fond pour ce club, on se donne à fond, c’est la préparation parfaite pour jeudi et on reste dans la course à l’Europe». Au classement, l’OM, positionné à la 7ème place, revient sur son adversaire du soir, le RC Lens toujours à la 6ème position.