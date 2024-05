Al Saad fait sauter la banque pour Rafa Mujica

Annoncé ces derniers jours par la presse portugaise comme imminente, la signature de Rafa Mujica à Al Saad au Qatar ne fait plus aucun doute puisque l’attaquant espagnol de 25 ans vient de signer son contrat avec la formation qatarie pour une somme oscillant entre 9 et 11 M€, selon bonus. Formé au Barça, Rafa Mujica s’est longtemps cherché. Après un cours passage à Leeds United où il n’a pas disputé le moindre match et quelques prêts compliqués à Estrémadure, à Villarreal B, au Real Oviedo, puis à Las Palmas, le natif de Las Palmas se régale au Portugal du côté d’Arouca.

La suite après cette publicité

Après une première saison prometteuse (8 buts en 27 matches), le buteur espagnol cartonne avec l’actuel 7e du championnat portugais. Troisième meilleur buteur de Liga Portugal avec 20 buts derrière le redoutable Viktor Gyökeres du Sporting et l’insatiable Simon Banza de Braga, Mujica a décidé de succomber aux sirènes du Qatar… Au grand dam de ses courtisans européens tels que le LOSC (intéressé cet hiver) et plus récemment le Stade Rennais qui avait pris quelques renseignements sur lui, il y a une quinzaine de jours…