OM - Lorient : la joie très mesurée de Pierre-Emerick Aubameyang malgré la victoire

Pour son dernier match de la saison au Vélodrome, l’OM n’est pas tombé dans le piège ce dimanche. Face à des Lorientais presque relégués en Ligue 2, les Phocéens se sont imposés 3-1. Un succès qui autorise les hommes de Jean-Louis Gasset de poursuivre leurs rêves d’avenir européen. Mais après la rencontre, c’est dans une joie très mesurée que s’est rendu le buteur Pierre-Emerick Aubameyang au micro de Prime Video.

«C’était la dernière devant notre public, c’est toujours important de gagner, je pense qu’on a été très fort à domicile cette saison. Au vu du classement, c’était important de faire un bon résultat car on peut encore gratter quelque chose, a exprimé le Gabonais. Lorient jouait pour sa survie, forcément ça n’allait pas être facile au départ, et je pense qu’il y avait les traces de jeudi dernier. Mais on avait à cœur de se relever et faire plaisir a notre public. Mon 16e but en Ligue 1 ? Oui je suis très satisfait de finir sur une bonne note.»