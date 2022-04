PSG : Marquinhos lance le choc face à l'OM

Interrogé au micro de PSG TV à trois jours du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, Marquinhos (27 ans) a une nouvelle fois clamé son amour pour le club de la capitale. «Ça fait presque 10 ans que je suis ici. […] Marqui et Paris, c'est vraiment lié pour la vie, pour tout ce qu'on a fait ensemble en presque dix ans. Je pense et j'espère que ça va continuer encore», a ainsi assuré le Brésilien. Relancé sur le duel qui se profile face aux Olympiens, le défenseur a ensuite rappelé la saveur particulière d'une telle rencontre.

«Contre l’OM, ce n'est pas un match comme les autres. Ce n'est pas un match comme les autres, surtout maintenant. Face aux deuxièmes du championnat, et dans ce contexte, on veut montrer qu’on veut le gagner. (...) La meilleure des choses, c'est d'enchaîner de bons matches comme ça. On a un objectif encore, c’est d’aller chercher notre 10ème titre de Champions de France. C'est quelque chose de très très important pour nous, il ne faut pas l'oublier. C’est important de gagner des titres ici en France, d'être toujours au haut niveau. C'est pour ça qu'il faut valoriser le championnat. Ce 10e titre, ce serait historique. On a notre grand rival à la 2e place. Ça va être très beau si on arrive à être champions».