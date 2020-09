Le FC Barcelone va brader Luis Suarez à la Juventus

Lionel Messi peut faire beaucoup de choses à Barcelone. Mais cette fois-ci, il ne parviendra pas à retenir son ami Luis Suarez au club. Le vrai-faux départ de La Pulga ne changera rien pour l'attaquant uruguayen de 33 ans, qui n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur de Ronald Koeman. Comme nous vous le relatons depuis quelques semaines, c'est la Juventus Turin qui est passée en premier à l'action et qui s'est mise d'accord avec le joueur sur les contours d'un contrat.

L'idée était, jusqu'à présent, la suivante pour les dirigeants bianconeri : attendre que Suarez trouve un accord pour résilier avec le Barça, à un an de la fin de son contrat, permettant de l'embaucher sans indemnité de transfert. Une idée rejetée par la direction catalane. Les deux camps se sont donc rapprochés dernièrement, comme le rapporte le quotidien espagnol Sport.

Les deux clubs discutent autour d'une indemnité de transfert, qui pourrait ressembler au montage réalisé par le Séville FC pour Ivan Rakitic (1,5 M€ de transfert, en fixe, et des bonus, difficilement atteignables pouvant faire grimper le prix à 10 M€). Le Barça ne laissera pas Suarez libre, mais il ne réclamera pas une somme folle pour son attaquant, en raison de son âge, de sa situation contractuelle mais aussi de son passif avec le club. La Juve et le Barça ont déjà su s'entendre pour le trouble double transfert Arthur-Pjanic, ils ne devraient plus tarder pour celui de Suarez.