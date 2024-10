Qualifs CdM 2026 : le Brésil s’impose tranquillement face au Pérou

Après avoir battu le Chili (1-2), le Brésil recevait le Pérou, dans la nuit de mardi à ce mercredi, toujours dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 dans la zone Amérique du Sud. Au stade national Mané Garrincha (Brasília), les coéquipiers de Marquinhos n’ont pas tremblé et se sont facilement imposés face à des Péruviens dépassés (4-0). Raphinha s’est offert un doublé sur penalty (38e et 54e), avant qu’Andreas Pereira (71e) et Luiz Henrique (74e) n’aggravent le score.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Brésil 16 10 6 5 1 4 15 9 9 Pérou 6 10 -11 1 3 6 3 14

Au classement de ces éliminatoires, les Brésiliens sont à la quatrième position, avec le même nombre de points que l’Uruguay (3e). Le Pérou, qui vient d’enchaîner une sixième défaite sur ces dix matchs de qualification, est neuvième.