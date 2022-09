Angers SCO : Gérald Baticle dans la tourmente

Alors que le SCO n'a toujours pas remporté le moindre match de championnat cette saison que le bilan global de l'année 2022 est très mauvais (4 victoires,6 nuls et 14 défaites), Gérald Baticle commence forcément à sentir le vent souffler dans son dos. « Moi, mon état d'esprit, c'est que je prépare mes joueurs, mon groupe, mon équipe pour le match. Je ne m'occupe pas du reste » a-t-il déclaré ce jeudi, reconnaissant tout de même que les prestations observées ne correspondaient en rien avec son idée du football.

Une situation compliquée, qui plus est quand l'ancien Gone s'est vu retirer de son effectif plusieurs de ses cadres (Traoré, Mangani, Thomas, Manceau), sans parvenir à retrouver un leader au sein de son équipe actuelle. Une difficulté supplémentaire, alors qu'il ne ferait, selon L'Equipe, plus totalement l'unanimité dans le vestiaire. Seul véritable rayon de soleil du début de saison du SCO, Sofiane Boufal a lui-même concédé : « Si on continue comme ça, on va vers de grandes désillusions. »