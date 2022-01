Aubameyang est arrivé à Barcelone !

C'est peut-être l'un des mouvements les plus inattendus et sensationnels de ce mercato hivernal. Pierre-Emerick Aubameyang, ancien meilleur buteur et capitaine d'Arsenal, est en route pour le FC Barcelone. Plus qu'en route, il est arrivé à l'aéroport d'El Prat ce lundi midi.

Le journaliste espagnol Gerard Romero a diffusé les images de son arrivée à Barcelone sur Twitch. Le Gabonais, âgé de 32 ans, pourrait être prêté par les Gunners, qui souhaitent s'en débarrasser. Le Barça réaliserait là un gros coup, après l'arrivée d'Adama Traoré.