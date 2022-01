Wolverhampton prête Adama Traoré au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone continue d'enflammer ce mercato hivernal ! Ne disposant pas d'une manne financière exceptionnelle et en plein conflit concernant la prolongation d'Ousmane Dembélé, le club catalan se montre malgré tout très actif en ce mois de janvier. Après les arrivées récentes de Dani Alves (38 ans) et Ferran Torres (21 ans), les Blaugranas, cinquièmes de Liga, ont ainsi officialisé l'arrivée de l'ailier droit Adama Traoré (26 ans), prêté par Wolverhampton : «le FC Barcelone et Wolverhampton Wanderers Football Club ont trouvé un accord concernant le prêt du joueur Adama Traoré jusqu'au 30 juin 2022. Le club blaugrana prendra le salaire de l'attaquant à sa charge et possèdera une option d'achat libre. La présentation d'Adama Traoré en tant que nouvelle recrue du Barça aura lieu le mercredi 2 février (sans public). Le Club en communiquera les détails prochainement» indique ainsi le communiqué des Culés.

Ancien pensionnaire de La Masia avant son départ vers Aston Villa à l’été 2015, Adama Traoré retrouve donc la Catalogne, là ou il n'avait d'ailleurs fait que quatre petites apparitions pour un seul but avec l'équipe première lors de son premier passage. Décevant chez les Villans, le natif de L’Hospitalet de Llobregat s'était alors envolé du côté de Middlesbrough où il avait notamment réalisé une saison 2017-2018 plus que convaincante (5 buts et 10 passes décisives en 34 matches de Championship).

Sous les couleurs des Wolves depuis août 2018, celui qui avait été recruté contre un chèque de 20 millions d’euros a depuis inscrit 11 buts et réalisé 19 passes décisives en 154 matches avec l'écurie basée au Molineux Stadium. Auteur d'une seule petite réalisation en 20 rencontres depuis le début de la saison, Adama Traoré rejoint donc le club catalan sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Un prêt probablement assorti d'une option d'achat, estimée à 29 millions de livres sterling, sachant que l'ailier espagnol de 26 ans sera en fin de contrat en juin 2023 chez les Wolves.

Puissant et rapide, l'international de la Roja (8 sélections) va ainsi venir renforcer un secteur de jeu en difficulté depuis le début de la saison (septième attaque du championnat espagnol). Aux côtés de Memphis Depay et donc Ferran Torres, Adama Traoré pourrait donc permettre à la formation dirigée par Xavi d'afficher un visage bien plus percutant sur le plan offensif. Qui plus en l'absence d'Ousmane Dembélé, toujours en marge du groupe dans l'épineux dossier de sa prolongation qui l'oppose à sa direction. A noter enfin qu'en cas d'expérience concluante sous le maillot blaugrana, Traoré pourrait alors parapher, l'été prochain, un contrat d’une durée de quatre saisons du côté du Camp Nou, soit jusqu’en juin 2026.