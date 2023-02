Nantes : Ignatius Ganago sort du silence après le décès de sa fille

Le FC Nantes a connu une bien mauvaise nouvelle ces derniers jours : en effet, son attaquant international camerounais Ignatius Ganago est endeuillé après avoir perdu sa fille Chloé, décédée à l’âge de 5 ans à la suite d’une maladie. Une lourde perte qui a contraint le buteur de 24 ans à ne pas faire le déplacement du côté de Turin pour y affronter la Juventus, contre qui les Canaris ont obtenu un match nul héroïque en barrage aller de la Ligue Europa. Sur ses réseaux sociaux et par le biais d’un long message, le Lion Indomptable aux 11 sélections est sorti sur silence sur le décès de sa fille et souhaite remercier les supporters nantais pour leurs messages de soutien. En compagnie du RC Lens, qu’il affronte dimanche après-midi, le FCN a d’ailleurs prévu un hommage, puisque «les joueurs porteront tous un tee-shirt spécial "Pour Chloé", ainsi qu’un marquage apposé sur les tuniques de match. Ces mêmes maillots seront ensuite mis aux enchères sur la plateforme MatchWornShirt. L’ensemble des bénéfices seront distribués à l’association Médecins Sans Frontières, et permettront de lutter contre les maladies infectieuses en Afrique et ainsi endiguer la propagation de certaines épidémies.»

«Chers supporters, cette semaine devait être une fête, l’occasion de jouer un match de Coupe d’Europe contre l’un des plus gros clubs du continent. Mais, pour moi, ce sentiment paraît malheureusement bien loin. Mon monde s’est écroulé et je vis ce qu’aucun parent ne devrait vivre. Comme vous le savez, ma petite fille n’est plus. Mais dans mon profond chagrin, je veux vous dire à vous, supporters nantais, lensois, niçois et même d’ailleurs, un grand merci pour vos nombreux messages. Ils me vont droit au cœur. Je veux aussi remercier le FC Nantes ainsi que mes anciens clubs, le RC Lens et l’OGC Nice pour leur soutien. Grâce à la chaleur de vos mots, ma famille et moi nous nous sentons soutenus. C’est quelque chose qui n’a pas de prix et que je n’oublierai jamais. Dieu merci, l’enterrement de ma petite Chloé c’est très bien déroulé, elle peut désormais reposer en paix. (Aujourd’hui, je réalise que j’ai surmonté l’épreuve la plus terrible qu’il soit pour un père, plus rien ne peut m’atteindre ni me blesser.) Ma petite princesse, toi qui est là haut avec notre seigneur sache que ton papa va se battre encore plus fort afin que tu soit fière de lui. Je n’étais pas présent à Turin hier soir mais vous m’avais permis de vibrer et espérer à travers cette belle performance», a-t-il publié sur son compte Instagram.

