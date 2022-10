Chicharito Hernandez poursuit son aventure au LA Galaxy

Chicharito se plaît sur la côte californienne. Buteur à 17 reprises en MLS cette saison, l'international mexicain (109 sélections) a affirmé qu'il allait poursuivre son aventure au LA Galaxy la saison prochaine. « J'ai une clause. Quand j'ai atteint 11 buts en 60 % de minutes disputées, ça s'est automatiquement renouvelé » a expliqué l'ancien joueur de Manchester United dont le contrat expire normalement en décembre prochain.

Actuel septième meilleur buteur de l'histoire de son club, le joueur de 34 ans va donc avoir l'occasion d'entrer, encore un petit peu plus, dans cette dernière au cours des prochains mois.

