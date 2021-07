Le phénix Daniel Sturridge se met sur le marché

Un homme nouveau. À 31 ans, Daniel Sturridge a changé. Il faut dire que l'Anglais a vécu des épreuves compliquées depuis un peu plus d'un an. Le joueur, passé par Manchester City, Chelsea ou encore Liverpool, a enchaîné les galères. Après des débuts intéressants à Trabzonspor (7 buts et 4 assists en 16 apparitions), club pour lequel il avait signé un contrat de 3 ans plus une année en option à l'été 2019, il a été stoppé en plein élan en mars 2020.

Suspendu pendant quatre mois pour avoir enfreint les règles concernant les paris sportifs et sanctionné d'une amende de 340 000 euros, le natif de Birmingham avait été lâché par son club le même jour. Les Turcs avaient annoncé la résiliation de son contrat à l'amiable le 2 mars 2020. Libre, Sturrige espérait rebondir au mercato d'été. L'OM, Nîmes, Benevento ou encore Sheffield United avaient étudié cette piste. Mais ils n'étaient pas allés plus loin.

Sturridge se trouve meilleur aujourd'hui

Depuis, le joueur, dont le dernier match officiel remonte au 22 février 2020 (c'était face à Besiktas), attend de retrouver un club d'autant qu'il est disponible gratuitement. Il en a trouvé un, pour aujourd'hui uniquement. En effet, Majorque a invité le joueur né en 89 à participer à sa séance d'entraînement ce 14 juillet 2021. Une invitation qu'il a bien évidemment acceptée, lui qui n'a plus connu la vie de groupe depuis plus d'un an. Une année dont il a profité pour travailler sur lui à tous les niveaux.

«Je suis obsédé par le fait d'être meilleur qu'avant. Je me suis entraîné jour après jour durant les douze derniers mois, même quand j'ai été sanctionné. Il y a eu la covid et personne n'a pu jouer, mais en en regardant l'avenir je suis sur je tout va bien aller. C'est difficile à expliquer, je le sens et les gens vont le voir», a-t-il expliqué dans une interview dont les propos sont relayés par Marca.

L'Anglais est prêt pour un nouveau club

Il poursuit : «je me suis entraîné si intensément que ma performance dépasse ce que j'ai pu faire durant les huit dernières années. Je suis meilleur qu'avant. Je suis aussi plus âgé. J'ai plus de connaissance, mon corps est en bonne forme physique. Je ne pensais pas qu'il serait possible de faire les choses que je fais maintenant. Je me suis prouvé à moi-même que c'est possible et je suis fier de ça (...) Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Je suis responsable de tout ce qui me touche». Métamorphosé, l'Anglais est prêt à aider le club qui croira en sa renaissance sur le terrain.

«Je suis motivé, je veux gagner et aider une équipe. Je veux transmettre mes connaissances à de jeunes joueurs afin qu'ils ne commettent pas les erreurs que j'ai pu faire et que je puisse les aider à être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est important pour moi de faire comprendre aux plus jeunes que je suis passé par des moments difficiles mais que j'ai réussi à m'en sortir et que je me sens meilleur qu'il y a 10 ans. C'est rare de le dire mais c'est une émotion et physiquement, je me sens aussi incroyable». Prêt à renaître de ses cendres, le phénix Daniel Sturridge attend qu'une main se tende. Avis aux amateurs !