PSG-Quevilly-Rouen Métropole : les compositions officielles

Dix jours après sa nomination au poste d'entraîneur, Christophe Galtier fait ses débuts sur le banc du Paris Saint-Germain, à l'occasion de la réception amicale de Quevilly-Rouen Métropole, formation de Ligue 2, à huis clos, au camp des Loges (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 17h). Un premier test à la veille du départ en tournée au Japon du club de la capitale.

Alors que les internationaux viennent de reprendre, Christophe Galtier est privé de Neymar, touché à une hanche. Il s'appuie sur un mix entre cadres et jeunes du centre de formation. Au coup d'envoi, il aligne Donnarumma au but. Défense à trois Marquinhos, Ramos, Diallo et au milieu la recrue Vitinha débute. Devant, trio Kalimuendo, Icardi, Messi. Ancien entraîneur des féminines du PSG, Olivier Échouafni, pour sa deuxième apparition sur le banc du club normand, concocte lui un onze dans lequel le jeune Caennais formé à Torcy Andreas Hountondji sera à surveiller sur le front de l'attaque.

Les compositions d'équipes :

PSG : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Diallo - Vitinha, Dîna Ebimbe, Paredes, Bernat - Messi - Icardi, Kalimuendo

Quevilly-Rouen Métropole : Lemaitre - Bansais, Cissokho, Diedhiou, Pendant - Gbelle, Boé-Kane, Sangaré - Bonnet, Mafouta, Hountondji