CdF : un contrat de naming conclu avec le Crédit Agricole

Alors que l’édition 2025 de la Coupe de France est sur le point de rendre son verdict avec la finale entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims, de grands changements en interne ont lieu autour de l’identité de la compétition. En effet, la FFF a annoncé ce matin que la compétition possèderait à partir de la saison prochaine un naming, sponsorisé par le Crédit Agricole. Dans un communiqué, la Fédération présente un accord à plus de dix millions d’euros, pour une entité considérée comme «le deuxième poumon économique de la FFF après l’équipe de France A. Notre football, qui traverse une crise, conserve son pouvoir d’attraction. C’est très positif pour l’avenir.»

«Les indicateurs d’attractivité sont au vert. On a cumulé plus de 20 millions de téléspectateurs avant la finale. France Télévisions a fait plus de 3 millions pour la demi-finale entre Dunkerque et le Paris Saint-Germain. De son côté, beIN a fait son record historique, près de 900 000 téléspectateurs, pour Lens-PSG. C’est mieux que la Liga ou que les matches de Ligue 1», a indiqué le président de la FFF, Philippe Diallo.