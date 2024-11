Italie : Alessandro Del Piero veut prendre la tête de la Fédération

Le 3 février, la Fédération italienne de football (FIGC) élira son nouveau président et il n’est pas certain que Gabriele Gravina, actuel chef du football italien, restera à son poste. Ce dernier devrait bien briguer un troisième mandat, mais ces dernières heures est apparu un nom capable de le défier et peut-être même de le battre. C’est celui d’Alessandro Del Piero, prêt à entrer sur la liste des candidats au siège le plus convoité du football italien. Pour le moment, il n’y a pas d’annonce officielle, mais la candidature de l’ancien capitaine de la Juventus et légende de la Nazionale pourrait être officielle d’ici quelques jours.

Selon le journal de La Repubblica, Alessandro Del Piero a déjà été approché pour étudier sa possible disponibilité. Le quotidien italien ajoute qu’il serait déterminé à relever le défi dans de bonnes conditions. Un ancien footballeur de son niveau champion du monde en 2006 avec l’Italie de Marcelo Lippi aurait certainement les exigences nécessaires pour jouer un rôle aussi important, même au niveau international. Avec lui, il pourrait y avoir la pression de la Fédération de football, des entraîneurs ou peut-être même d’une partie de la Serie A, qui s’est souvent retrouvée en guerre avec Gravina. En particulier, Claudio Lotito, l’un des ennemis les plus ardents de Gravina, ferait pression pour l’élection de Del Piero.