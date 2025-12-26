Menu Rechercher
Manchester City : la nouvelle déclaration d’amour de Pep Guardiola à Rayan Cherki

Rayan Cherki @Maxppp

Depuis le début de saison, Rayan Cherki émerveille les supporters de Manchester City. Recruté pour seulement 35 millions d’euros, le prodige de Lyon affole toute la Premier League avec ses arabesques et sa faculté à se rendre décisif au bout de seulement quelques mois avec City. Après avoir été baladé entre le banc et le onze ces dernières semaines, le virtuose de 22 ans s’est imposé parmi les titulaires en cette fin d’année. Et même si l’arrivée d’Antoine Semenyo pourrait lui faire perdre un peu de temps de jeu, Cherki peut compter sur les louanges de Guardiola.

En effet, sous le charme de sa pépite, l’entraîneur catalan n’hésite pas à dire du bien de lui en conférence de presse. Ce vendredi, à la veille de la rencontre face à Nottingham Forest (13h30), Guardiola a encore déclaré sa flamme à Cherki en conférence de presse : «le ciel est la limite - c’est ce que disent les gens, n’est-ce pas ? Cela dépend de ses limites, de ce qu’il veut devenir – il peut y parvenir car c’est un joueur incroyablement talentueux.» Voilà qui est dit.

