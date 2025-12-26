Comment Antoine Semenyo peut booster Manchester City… et menacer Rayan Cherki

Bournemouth a prolongé Antoine Semenyo en juillet dernier, jusqu’en 2030. Mais pour y parvenir, il a dû céder à l’une des demandes formulées par le clan du Ghanéen, celle d’insérer une clause libératoire de 75 M€ pour le mercato hivernal 2026, activable jusqu’au 10 janvier. Il ne fait guère de doute aujourd’hui qu’elle sera levée, et par plusieurs clubs anglais, ceux du haut de tableau principalement. Evidemment, des équipes en reconquête comme Manchester United et Tottenham sont sur le coup, mais ils ne feront pas le poids face aux Arsenal, Liverpool et Manchester City.

Antoine Semenyo s’est offert un large panel en réalisant une première partie de saison canon avec Bournemouth, avec 8 buts et 3 passes décisives en 17 rencontres. Le Ghanéen âgé de 25 ans est au sommet de son art avec les Cherries et offre une polyvalence appréciable puisqu’il est à l’aise avec les deux pieds. Il peut donc jouer sur les deux ailes, même si Bournemouth l’utilise plutôt côté gauche. Arsenal, dans sa quête d’une saison remplie de trophées, adorerait ajouter cet ingrédient dans son copieux effectif, tandis que Liverpool voit dans le Ghanéen aussi bien une alternative à Salah côté droit qu’à Gakpo côté gauche.

La polyvalence de Semenyo, un danger pour Cherki ?

Mais comme révélé ces derniers jours, c’est bien Manchester City qui tient la corde dans l’esprit du joueur. L’impact d’un Pep Guardiola sur le banc de touche n’y est forcément pas étranger. Mais on sait aussi que le coach espagnol est plus que jamais incertain quant à son avenir, et pourrait quitter le club à l’issue de la saison. Par ailleurs, l’effectif de Manchester City est également assez fourni. Avec Doku, Foden, Cherki, Savinho, voire Bobb ou d’autres jeunes lancés par Guardiola, la concurrence s’annonce relevée.

Forcément, l’arrivée de Semenyo ne serait pas une bonne nouvelle pour Rayan Cherki, qui commence à trouver la bonne carburation et enchaîne les titularisations depuis le début du mois de décembre. Le Français démarre le plus souvent à droite, un poste auquel pourrait également prétendre Semenyo. Pour Manchester City, cette nouvelle arrivée, qu’il faudra quand même conclure assez rapidement, serait dans tous les cas une bonne nouvelle en vue de la lutte pour le titre avec Arsenal. Ultra-dépendant des buts d’Erling Haaland, le club mancunien se félicite de voir Foden retrouver de l’efficacité, mais a besoin d’autres gâchettes pour batailler jusqu’au bout.