Barça - Séville : la sortie forte de Sergio Ramos avant de retrouver l’ennemi juré !

Pourtant plutôt solide la saison dernière sous les couleurs parisiennes, Sergio Ramos n’était finalement pas conservé par le club de la capitale cet été. Du haut de ses 37 ans, le défenseur central espagnol a attendu longtemps avant de choisir pour son avenir. Courtisé et proche de rejoindre la Turquie, il avait aussi eu une offre XXL de l’Arabie saoudite qui voulait réaliser un très joli coup (encore un) sur le marché des transferts. Mais cela n’a pas eu lieu. Car Sergio Ramos avait décidé de vivre une nouvelle histoire avec… Séville.

Au début du mois de septembre, il décidait de retourner dans son club formateur qu’il avait quitté il y a 18 ans. Un retour plein d’émotions et surtout très pertinent sportivement tant le club andalou souffrait défensivement sur ce début de saison. Et il n’a pas fallu beaucoup de temps à l’ex-international espagnol (180 sélections) pour s’imposer comme un titulaire indiscutable. Préservé après une légère blessure lors de la large victoire de son équipe contre Alméria (5-1), SR4 va faire son retour ce vendredi face à un adversaire qu’il connaît très bien : le FC Barcelone.

L’envie de marquer contre le Barça

Un match très particulier pour lui, la légende du Real Madrid. «Ce type d’adversaire est un atout, même si nous ne voulons pas qu’il le soit. Ils sont favoris pour tout, en Liga et en Ligue des champions. C’est ce qui fait qu’une victoire contre eux, c’est un bonus émotionnel. Nous allons essayer de tout donner contre eux, même si c’est dans un autre stade, ce sont les mêmes joueurs. Ils ont de la verticalité, ils sont rapides sur les ailes et ce sera un beau match», a-t-il notamment expliqué en conférence de presse ce jeudi. Et forcément, l’idée de trouver le chemin des filets face aux Blaugranas trotte dans sa tête. «C’est vrai, mais je ne m’inquiète pas de marquer. Je préfère que l’équipe ait une bonne ligne défensive, garde sa cage inviolée et soit solide en défense, pour que le reste des lignes soit à l’aise avec la défense, ce qui fait grandir davantage en tant qu’équipe.»

Justement faire grandir l’équipe, c’est ce qu’a réussi à faire l’ancien défenseur parisien puisque depuis son arrivée, Séville est invaincu (après avoir perdu ses 3 premiers matches de Liga). Preuve encore une fois de l’impact immédiat de Sergio Ramos aussi bien sur qu’en dehors des terrains. «Cela a été un été chargé pour le club, avec des départs et des arrivées de joueurs. Quand c’est comme ça, vous devez consolider un groupe et commencer à fixer des objectifs avec le groupe déjà fermé. Dès mon arrivée, profitant de ces deux semaines pour travailler en groupe, tout a été consolidé pour obtenir de bons résultats. Cette dynamique commence à être bonne et nous allons essayer de la maintenir. La saison est très longue et nous allons nous amuser, c’est sûr.» Le Barça est donc prévenu. Il aura à faire à un Séville FC revanchard et avec un Sergio Ramos qui a faim.