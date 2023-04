Libre comme l’air, Wilfried Zaha affole déjà le mercato estival !

La suite après cette publicité

À 30 ans, Wilfried Zaha est dans la force de l’âge après une carrière rondement débutée en mars 2010 en Championship du côté de Crystal Palace. D’ailleurs, l’ancien international anglais (2 capes), devenu depuis international ivoirien (31 sélections - 5 buts), a évolué l’essentiel de sa carrière au sein du club londonien après une courte et compliquée escapade du côté de Manchester United. Visage bien connu de la Premier League, où sa chevelure et ses dribbles déroutants sont identifiables entre mille, le natif d’Abidjan, débarqué à Londres à l’âge de 4 ans, est une valeur sûre du championnat anglais.

L’un des meilleurs dribbleurs d’Europe est disponible… pour 0 €

Avec plus de 85 buts marqués avec les Eagles et plus d’une trentaine de passes décisives durant ses 9 saisons passées en Premier League, le talisman de Crystal Palace (le club anglais n’a remporté que 4 des 33 derniers matchs de Premier League auxquels Wilfried Zaha n’a pas joué, en perdant 22 d’entre eux), possède une sacrée expérience du très haut niveau. Mais à 30 ans, le voilà à la croisée des chemins. Après avoir failli rejoindre Chelsea l’été dernier contre un chèque astronomique, l’Ivoirien avait finalement été retenu par son club formateur. Refusant de prolonger son bail pour avoir le choix de discuter librement avec le club de son choix, le n°11 de Crystal Palace, qui fait partie des meilleurs dribbleurs de Premier League (50 dribbles soit 2,1 dribbles réussis par match), s’est offert un luxe très précieux.

Et à la vue de ses capacités à éliminer ses adversaires et son statut d’agent libre, ce dernier, véritable idole de Selhurst Park et deuxième meilleur buteur de l’histoire du club en PL, ne manque pas de prétendants à l’heure où chaque euro compte, et ce, même dans les plus grands clubs européens. Sans grande surprise, son profil plaît beaucoup. Mais attention, pour s’offrir les services du virevoltant Ivoirien, il va falloir y mettre le prix… enfin le salaire. Wilfried Zaha, qui touche 6 M€ par an au sein du club londonien, n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Du très lourd sur Wilfried Zaha

Selon nos informations, Arsenal, toujours à l’affût d’un bon coup, est sur les rangs. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont eux aussi manifesté un intérêt, alléchés par le statut d’agent libre du joueur. Enfin, l’AS Monaco, qui a toujours été un grand admirateur du joueur, n’est pas indifférent non plus. Toutefois, le club de la Principauté part de plus loin, d’autant qu’outre le côté financier, il faudra également compter sur les envies de Champions League du joueur, qui en a fait une priorité à l’heure de faire son choix en fin de saison.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les pistes menant au Moyen-Orient, bien qu’étant aujourd’hui les plus concrètes (Al Nassr, Al Itihad, notamment) et les plus alléchantes (un salaire de 9 M€ par an est évoqué), n’ont pas vraiment les faveurs de Wilfried Zaha qui souhaite rester en Europe pour disputer la C1 et entendre la fameuse musique de la plus prestigieuse des compétitions européennes…