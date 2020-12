MU : Ole Gunnar Solskjaer admet que Fred a été chanceux

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse d’Old Trafford face à Manchester United dans un match ô combien important pour les Parisiens (1-3). Un match de gala marqué par de nombreuses tensions pour le moins visibles sur le terrain. Quelques échauffourées qui auraient pu mener à une exclusion bien plus précoce pour l’un des vingt-deux acteurs. En effet, dès la 23e minute, alors que le jeu était arrêté, Fred et Leandro Paredes se sont chamaillés sur la pelouse et le milieu de terrain brésilien des Red Devils a eu la chance d’échapper au carton rouge après avoir semblé assener un léger coup de tête à l’Argentin.

Si cette séquence n’a pas laissé sans réaction bon nombre de supporters parisiens, Ole Gunnar Solskjaer estime également que son joueur aurait pu mériter l’expulsion. «J'ai pensé qu'il était un peu chanceux de rester (sur le terrain). Fred ne devrait pas mettre sa tête contre lui (Paredes). Je ne pense pas qu'il l'a touché, mais tu ne le fais pas. Il a eu un peu de chance. Soit il n'y a rien, soit c'est carton rouge. Nous avons parlé sur le fait de rester calme. Le deuxième jaune était loin d'être une faute et Ander le sait également», a ainsi confié le coach des Red Devils au micro de BT Sport, à l'issue de la rencontre.