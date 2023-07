Le Havre accueille Daler Kuzyaev !

Enorme coup réalisé par Le Havre, promu en Ligue 1 pour la saison 2023-2024. En effet, le club normand vient d’officialiser la venue du milieu de terrain international russe Daler Kuzyaev, champion de Russie avec le Zenit Saint-Pétersbourg.

« Le milieu de terrain Daler Kuziaev s’est engagé ce jour, pour deux saisons, en faveur du Havre Athletic Club. Arrivé en provenance du Zénith St Petersbourg, Daler bénéficie d’une large expérience au très haut-niveau avec 200 matchs de 1ère Division Russe et 25 de Coupe de Russie. Pièce maîtresse de l’un des plus grands clubs russes, Daler a également participé aux compétitions européennes avec 14 matchs de Ligue des Champions et 21 d’Europa League. Au niveau international, Daler a porté à 46 reprises le maillot de sa sélection dont 5 fois lors de la Coupe du Monde 2018 », se félicite le HAC dans son communiqué. Il s’agit déjà de la sixième recrue du Havre sur le mercato.

