PSG : Alphonse Areola définitivement transféré à West Ham

Titi parisien, Alphonse Areola quitte définitivement le Paris Saint-Germain. A 29 ans, le champion du monde 2018 a disputé 75 matches de Ligue 1 avec les Rouge-et-Bleu. Souvent barré par la concurrence, il avait été prêté au Real Madrid, à Fulham puis à West Ham, club avec lequel il a atteint les demi-finales de la Ligue Europa la saison dernière. Avec la présence de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma, impossible pour lui de s’imposer à Paris. Et malgré un statut de doublure chez les Hammers (il n’a joué qu’en coupe d’Europe), le Français a préféré être transféré.

«Prêté cette saison à West Ham United, Alphonse Areola rejoint définitivement West Ham United, club de Premier League auquel le gardien international était prêté la saison dernière. Formé au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola a remporté trois titres de Champion de France (2013, 2018, 2019), deux Coupes de France (2017, 2018), deux Coupes de la Ligue (2017, 2018) et trois Trophées de Champions (2016, 2017, 2019) sous le maillot Rouge et Bleu. Il a disputé un total de 107 matches avec l’équipe professionnelle, toutes compétitions confondues. La saison dernière, le « Titi » a effectué 18 rencontres de Premier League avec West Ham, dans le cadre d’un prêt d’un an. Avec l’équipe de France, le gardien de 29 ans a remporté la Coupe du Monde 2018 et compte trois sélections. Le Club souhaite beaucoup de réussite à Alphonse pour la suite de sa carrière sous le maillot de West Ham United», indique le communiqué du PSG.

Areola est heureux

De son côté, West Ham a confirmé l’opération et précisé que Areola avait signé un bail jusqu’en 2027. « Areola rejoint les Hammers pour un contrat de cinq ans jusqu'à l'été 2027, avec une option supplémentaire d'un an, après un prêt réussi au London Stadium la saison dernière. » Une joie partagée par le portier. « Je me sens bien, je suis heureux de signer et heureux de rester ici de façon permanente et j'ai hâte de commencer à m'entraîner et de faire le travail. Le principal, c'est que j'ai ressenti l'amour des supporters la saison dernière. Ce qui est vraiment important pour moi, c’est de sentir que je suis aimé », a-t-il déclaré sur le site officiel des Hammers, avant d’ajouter.

« Je sais que je dois faire mon travail et tout faire pour les rendre heureux, et évidemment aussi l'équipe, mes coéquipiers, le staff et Xavi Valero aussi. L'ambiance de la saison dernière était géniale, donc je voulais juste tout faire pour rester ici. Je me sens à l'aise, j'ai l'impression que lorsque je signe dans un club, je veux sentir que c'est comme ma deuxième famille. Évidemment, nous sommes ici tous les jours et nous partageons beaucoup de temps ensemble, donc je dois me sentir à l'aise avec tout le monde et les sentir à l'aise avec moi aussi, donc je me sens juste à l'aise ici », a-t-il conclu. Pour rappel, Areola devrait rapporter environ 10 M€ au PSG.