Serie A : Monza enfonce la Spezia

Début de la 32e journée de Serie A ce vendredi soir, avec La Spezia qui recevait Monza. Les locaux, 17e du classement et à 1 point de la zone rouge, devaient absolument gagner pour ne pas craindre de se faire doubler par Hellas Verone dans la dernière ligne droite du championnat. Mais malheureusement pour les hommes de Leonardo Semplici, l’exploit n’a pas eu lieu.

Monza s’est imposé dans cette rencontre (2-0) grâce au but de Patrick Ciurria en première période et à celui de Carlos Augusto dans les dernières secondes. Une victoire qui conforte Monza qui remonte à la 9e place du classement de Serie A et qui s’assure une fin de saison très tranquille avec le maintien déjà assuré depuis quelques matches. La Spezia va trembler jusqu’au bout.

