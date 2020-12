FC Barcelone : Joan Laporta réagit aux déclarations de Neymar sur Messi

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain jouait son avenir européen sur la pelouse d’Old Trafford contre Manchester United. Si les Parisiens n’ont pas manqué leur rendez-vous et se sont imposés 1-3 au terme d’un match aux quelques retournements de situations, Neymar ne s’est pas contenté de briller par son doublé. À l’issue de la rencontre, le Brésilien s’est aussi surprenant que cela puisse paraître, adressé aux médias. En évoquant son rôle de leader au sein de l’effectif, Neymar n'avait jusqu’ici rien dit d’anormal. Mais une fois passé au micro d’ESPN, l’attaquant parisien a une nouvelle fois fait des siennes au travers d’une déclaration qui ne devrait probablement pas laisser insensible les supporters parisiens et catalans. «J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine», a-t-il confié.

Si toute l’Espagne en a déjà tiré de belles conclusions, d’autres ont opté pour la discrétion, ou encore le suspens. C’est le cas de l’un des candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu. Au cours d’un entretien accordé à Radio Catalunya, Joan Laporta a affirmé avoir plein de choses à dire à ce sujet. Des éléments qu’il ne peut toutefois pas évoquer aussi facilement si l’on en croit ses dires. «Je ne suis pas inquiet pour ses propos. J'ai des choses à dire mais je ne le dirai pas pour ne pas déstabiliser l'équipe. L'équipe va aller plus loin, il ne faut pas déstabiliser l'équipe. Je sais ce qui peut déstabiliser l'équipe. Je n'entrerai pas dans ce match et ne donnerai pas le nom des joueurs qui peuvent venir. C'est normal que je le dise, ils sont amis et ont une hiérarchie établie entre eux. Cette relation est normale. J'espère que Leo pourra attendre et écouter la proposition du nouveau président de Barcelone».