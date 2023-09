FC Barcelone : Abde Ez tout proche de filer au Betis

La suite après cette publicité

Il y a plusieurs semaines, nous vous révélions que le Betis appréciait grandement le profil d’Abde Ez et avait même trouvé un accord contractuel avec le joueur. L’international marocain, qui souhaitait du temps de jeu, avait donné sa priorité au club andalou. Mais il fallait d’abord des rentrées d’argent avec le départ de Juanmi en Arabie saoudite notamment et que le Barça accepte de vendre son joueur. Il manquait donc un accord entre clubs.

Pour cause, le Barça n’était pas vendeur et Xavi semblait vouloir le conserver et lui donner du temps de jeu. Mais la réalité du terrain a finalement donné raison au joueur qui n’a pas eu énormément l’occasion de s’exprimer sur ce début de saison. De quoi convaincre Abde de filer et le Barça de le vendre. Car le Real Betis, qui finalise la vente de Paul Akouokou à l’OL, va pouvoir réinvestir sur le Marocain.

Le Betis avait un accord depuis juin

Selon nos informations, la formation de Manuel Pellegrini a enfin les ressources nécessaires pour convaincre le FC Barcelone de céder son joueur. Le Betis et le Barça sont tout proches de tomber d’accord dans la dernière ligne droite du mercato. Le joueur, qui avait refusé plusieurs offres d’Angleterre et d’Allemagne, souhaitait rejoindre en priorité le Betis pour poursuivre sa progression comme nous vous le révélions.

L’ancien d’Osasuna, où il était prêté la saison dernière, n’attend plus que le feu vert définitif pour rejoindre sa nouvelle équipe. Un accord devrait être trouvé ce vendredi pour le transfert. Un choix intéressant pour le Betis qui va donc se renforcer offensivement mais aussi pour l’ailier qui devrait avoir du temps de jeu dans sa nouvelle équipe. Le Barça va également pouvoir essayer de finaliser ses deux recrues de fin de mercato : Joao Félix et João Cancelo.