Barça : Marc-André ter Stegen vers un forfait jusqu’en fin d’année

Dimanche soir, le FC Barcelone a remporté un choc important contre l’Atlético de Madrid (1-0) et revient à hauteur de Gérone et du Real Madrid, les deux leaders de Liga. En plus d’un but de Joao Felix, les Blaugranas peuvent remercier Inaki Peña, la doublure de Marc-André ter Stegen. Le remplaçant a fait le job, pendant que le portier allemand doit toujours soigner sa blessure au dos. Depuis son retour du rassemblement avec la sélection allemande, le gardien catalan est forfait et rien ne semble s’arranger pour lui. Le staff technique et les services médicaux du Barça se sont alors réunis ce lundi pour évaluer sa situation.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sport, la possibilité d’une intervention chirurgicale serait envisagée, puisqu’il n’arrive toujours pas à revenir en forme et a été absent contre le Rayo Vallecano, Porto et l’Atlético de Madrid. Le gardien de 31 ans pourrait alors être disponible à partir de janvier, manquant les quatre prochains matchs du Barça, dont trois en Liga (contre Gérone, Valence et Almería) et un en Ligue des Champions, contre Antwerp.