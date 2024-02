C4 : les seize qualifiés en 1/8e de finale sont connus

Ce jeudi se tenait les barrages retour de la Ligue Europa Conference. Alors que le Maccabi Haifa avait déjà obtenu son ticket en milieu de semaine contre La Gantoise (1-0/1-1), trois équipes ont composté leur billet en début de soirée. Vainqueur 1-0 du Real Betis Balompié à l’aller, le Dinamo Zagreb a résisté (1-1) quand le Servette Genève s’est offert les Bulgares du Ludogorets Razgrad (1-0 après le 0-0 de l’aller). Cela a été plus tendu en revanche entre les Norvégiens de Bodø/Glimt et les Néerlandais de l’Ajax Amsterdam. Après le 2-2 de l’aller et des prolongations, une victoire 2-1 a permis aux Godenzonen de se qualifier.

Large vainqueur 4-1 à l’aller, le Sturm Graz a facilement confirmé contre le Slovan Bratislava (1-0) et se qualifie tout comme Molde tombeur du Legia Varsovie (3-2/3-0). L’Olympiacos a aussi assuré contre Ferencváros (1-0/1-0). Enfin, le duel entre l’Eintracht Francfort et l’Union Saint-Gilloise a vu les Belges (2-2/2-1) se qualifier. Toutes ces équipes rejoignent Lille, le Maccabi Tel-Aviv, le Viktoria Plzeň, le FC Bruges, Aston Villa, la Fiorentina, le PAOK Salonique et Fenerbahçe. Le tirage au sort des huitièmes de la Ligue Europa Conference aura lieu demain à 13h.

Les 16 qualifiés en 1/8e de finale de Ligue Europa Conference

Têtes de série

Lille OSC (France)

Maccabi Tel-Aviv (Israël)

Viktoria Plzeň (Tchéquie)

FC Bruges (Belgique)

Aston Villa (Angleterre)

Fiorentina (Italie)

PAOK Salonique (Grèce)

Fenerbahçe (Turquie)

Non têtes de série