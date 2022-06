Aaron Ramsey et Gareth Bale bientôt entraîneurs !

La suite après cette publicité

Selon The Sun, la fédération galloise (FAW) va inscrire Gareth Bale et Aaron Ramsey à une formation pour passer les diplômes pour devenir entraîneur après la Coupe du Monde 2022. La FAW veut que l’attaquant de 32 ans et le milieu de 31 ans puissent inspirer les prochaines générations de footballeurs gallois après leurs carrières. David Adams, le directeur technique gallois, a expliqué avoir eu une conversation avec les deux joueurs à ce sujet et qu’ils avaient tous deux envie de devenir coach à la fin de leur carrière.

«Je parlais récemment à Gareth et Aaron en Hollande et ils sont vraiment impatients de faire leurs licences d'entraîneur B et A au Pays de Galles, espérons-le après la Coupe du monde. J'espère que nous serons en mesure d'utiliser leurs expériences pour soutenir nos jeunes joueurs. Je sais que Gareth et Aaron sont des Gallois extrêmement fiers et je suis sûr qu'ils viendront frapper à ma porte pour venir parler aux joueurs afin d'obtenir des conseils et du soutien. Avoir ces personnes qui inspirent la prochaine génération de jeunes joueurs est un atout fantastique pour le développement futur de notre jeu au Pays de Galles. C'est formidable pour nous. Je ne les dérangerai pas avant la Coupe du monde à propos des cours d'entraîneurs et de leur aide dans le parcours des joueurs. Mais je reviendrai vers eux tout de suite après », a déclaré David Adams à propos des deux internationaux gallois.