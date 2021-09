Super League : Aleksander Ceferin dézingue le Real Madrid, la Juventus et le Barça !

La suite après cette publicité

Plusieurs mois se sont écoulés depuis le projet avorté de Super League porté notamment par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Mais il faut croire que le temps n'a pas pansé toutes les plaies chez Aleksandr Ceferin. Affecté et excédé par l'attitude des trois clubs cités précédemment, le président de l'UEFA ne semble toujours pas prêt à tourner la page. Si le dirigeant de l'instance européenne a fait preuve de mansuétude avec les clubs anglais qui ont décidé de se retirer les premiers du projet, aucune complaisance ne sera accordée à ces trois mastodontes du football.

Dans une interview accordée à Der Spiegel, le principal protagoniste aborde cette tentative de Super League sans filtre et ne mâche pas ses mots. Une sortie médiatique rocambolesque qui devrait émouvoir les institutions en question. En effet, Ceferin concède volontiers qu'un départ du Real, du Barça et de la Vieille Dame des compétitions organisées par l'UEFA ne l'offusquerait pas plus que cela au contraire. « Ça ne me dérangerait pas qu'ils partent, c'est très drôle qu'ils veuillent créer une nouvelle compétition et en même temps veuillent jouer en Ligue des champions cette saison, » a ainsi lâché l'homme fort du football continental.

Aleksandr Ceferin s'en prend au Real Madrid pour Mbappé

Avant d'exprimer clairement son courroux aux trois présidents, coupables selon lui d'avoir provoqué eux-mêmes les difficultés économiques de leur club respectif. « Ces trois clubs ont des présidents tout simplement incompétents. Ces gars ont essayé de tuer le football. Les clubs se plaignent que les salaires sont trop élevés mais ce sont eux qui ont négocié ces contrats, » révèle ainsi Ceferin. Dans le viseur du président de l'UEFA, Florentino Perez accumule les critiques acerbes à son encontre.

Ainsi, Aleksandr Ceferin met en exergue l'incongruité de la situation pour le Real Madrid qui martelait que seule la Super League pouvait l'aider à survivre financièrement. « Florentino Perez affirme que son club ne peut survivre qu'avec la création de la Super League mais tente de recruter Kylian Mbappé pour 180 millions lors du dernier mercato, » constate avec ironie l'intéressé. Une intervention épicée qui ne manquera pas de provoquer un gigantesque tollé au sein des clubs dissidents. Qu'on se le dise, Aleksandr Ceferin n'a toujours pas digéré les manœuvres douteuses employées par les membres fondateurs de la Super League. Ces derniers vont encore payer un lourd tribut pendant un moment...