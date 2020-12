Canal+ licencie Stéphane Guy !

Le 10 décembre dernier, nos confrères de L'Equipe annonçaient que Stéphane Guy était mis à pied par Canal+. Le journaliste, qui commentait les affiches de L1 et les rencontres de Premier League pour la chaîne cryptée, était suspendu jusqu'au 18 décembre car il avait apporté son soutien public à Sébastien Thoen, viré quelques jours plus tôt pour avoir parodié l'émission de CNews "L'heure des Pros".

La suite après cette publicité

Et l'ancien présentateur de "J+1" a été fixé sur son avenir aujourd'hui. Et Canal+ a décidé de se séparer de Stéphane Guy comme l'a rêvelé France Bleu. Information par la suite confirmée par l'Equipe. Le journaliste sportif et commentateur avait intégré la chaîne cryptée en 1997, soit il y a vingt-trois ans.