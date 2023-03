Jack Grealish rejoint PUMA

Une page se tourne dans la carrière de Jack Grealish (27 ans). Alors non, l’ancien capitaine d’Aston Villa n’a pas quitté Manchester City, qui a fait de lui le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League (avant le transfert record d’Enzo Fernandez à Chelsea cet hiver) en 2021. Mais il a bel et bien changé d’équipementier.

Exit Nike, avec qui il a collaboré depuis le début de sa carrière, et place à l’aventure aux côtés de PUMA. L’équipementier allemand a officialisé la signature de la star anglaise des Cityzens ce lundi. L’international aux 29 capes avec les Three Lions (2 buts) l’a fièrement annoncé main dans la main avec la marque au félin.

Belle opération de PUMA avec Grealish

Ce n’est pas vraiment une surprise, quand on sait que Jack Grealish, connu ces dernières années pour avoir porté la même paire de crampons usée qu’il considérait comme porte-bonheur pendant plusieurs matchs, évoluait ces derniers temps avec des PUMA aux pieds. Et ce après avoir arboré du noir uni pendant un certain temps, lui qui avait toujours porté du bleu/blanc par le passé lorsqu’il était équipé par la marque à la virgule.

Cette fois, plus de doute donc, l’homme aux mollets parfaitement dessinés et les plus réputés du Royaume de Sa Majesté jouera avec une paire de FUTURE Ultimate au coloris bleu/orange (version basse), issue du pack Supercharge de PUMA. La firme allemande réalise elle ici une très belle opération marketing avec un joueur phare du football anglais, un peu plus de deux ans après avoir accueilli un certain Neymar dans ses rangs.