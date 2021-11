Antoine Kombouaré déplore le faible niveau des jeunes Nantais

Le FC Nantes réalise un début de saison très encourageant, après avoir frôlé la relégation la saison passée. Actuellement 9es après 12 journées, les Canaris vivent un exercice bien moins stressant, profitant des belles performances de Ludovic Blas ou encore de Randal Kolo Muani. Seulement, avant de recevoir Strasbourg ce dimanche (15 heures, 13ème journée de Ligue 1), Antoine Kombouaré a déploré en conférence de presse le faible niveau des jeunes sortis du centre de formation. D'après le technicien, ils n'ont tout simplement pas encore le niveau.

«Ils sont loin. Ils sont dans le groupe professionnel donc ils s’entraînent tous les jours. Ils progressent et tous les jours ils apprennent mais vous avez vu. Ils sont derrière des joueurs comme Marcus Coco, Coulibaly. Il y a du monde devant. Abdoulaye Sylla (défenseur central, 21 ans, 6 fois dans le groupe mais aucun match joué), il a en face de lui Pallois, Castelletto, Girotto. Oui, c’est inquiétant et embêtant mais c’est comme ça. Aujourd’hui, on recrute. Les joueurs qui viennent de l’extérieur sont bons et meilleurs que les jeunes du centre de formation. Forcément, c’est plus dur pour eux. »