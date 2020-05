Samir Nasri ne sait pas encore de quoi son futur sera fait

À 32 ans, Samir Nasri va quitter la formation belge d'Anderlecht avec laquelle il n'a pas réussi à briller. Reste maintenant à connaître les plans du Marseillais pour l'avenir. Dans un live diffusé sur le compte Instagram de Walid Acherchour, le milieu de terrain a confié qu'il ne savait toujours pas de quoi son futur sera fait, mais a de nouveau évoqué l'idée d'une carrière de coach.

« Je ne sais pas. On verra, ça dépend de plein de choses : du projet, de l’état d’esprit de la personne. Ca dépend de beaucoup de choses pour te dire qu’il te reste deux ou trois ans (à jouer). On verra ce que l’avenir me réservera. J’ai des envies d'entraîner, de pleins de choses, on verra ce qui est possible. J’ai des amis sur qui je peux compter. Si demain je veux faire une carrière en tant que coach, je peux avoir mes adjoints, ils sont déjà là. Ce sont des choses à voir dans le futur », a-t-il indiqué.