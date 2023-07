L’Inter songe déjà à un plan B après l’échec Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Entre l’Inter Milan et Romelu Lukaku, c’est la fin du feuilleton ! Comme nous l’évoquions ce dimanche, le club lombard a décidé d’abandonner définitivement la piste menant à l’attaquant belge, prêté chez les Nerrazzurri lors de l’édition précédente (37 matchs, 14 buts TCC). La raison : Les dirigeants italiens ont été mécontents d’apprendre que le joueur de 30 ans discutait en parallèle avec la Juventus Turin. Néanmoins, le problème reste le même puisque le finaliste de la dernière Ligue des champions demeure à la recherche d’un numéro 9.

Le dossier Romelu Lukaku aux oubliettes, l’Inter Milan a activé de nouvelles pistes à l’étranger et l’une d’elles mène à Folarin Balogun comme le révèle Sky Sport. De retour à Arsenal après une expérience plus que concluante avec le Stade de Reims (20 réalisations en 35 matchs de Ligue 1), l’attaquant anglais ne devrait pas s’éterniser à Londres et les Gunners, qui ont déboursé une fortune cet été, espère récupérer un joli chèque en cas de vente. Sa pointe de vitesse, son profil d’avant-centre dribbleur et sa capacité à se projeter vite vers l’avant sont des qualités recherchées par les Milanais. À noter qu’Alvaro Morata, Mehdi Taremi ou encore M’Bala NZola figurent eux aussi sur les tablettes de l’Inter Milan.

