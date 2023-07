L’Inter est furieuse contre Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Voilà un feuilleton qui anime la presse en Italie et en Belgique. L’histoire évolue même d’heure en heure au moment d’écrire ces lignes. Romelu Lukaku a réussi à se mettre à dos l’Inter, qui a pourtant réalisé de nombreux efforts pour l’enrôler de manière définitive. Il ne manquait plus qu’à vendre André Onana à Manchester United (un accord devrait bientôt intervenir) pour environ 52 M€ pour réunir l’ensemble des fonds. Il fallait également se mettre d’accord avec le Belge.

L’offre de 35 M€ (plus 5 M€ de bonus) avait été acceptée par Chelsea, comme l’expliquait ce matin la Gazzetta dello Sport. Problème, ni le Belge ni son agent n’ont alors répondu aux sollicitations des dirigeants nerazzurri. En réalité, le joueur et son représentant faisaient double jeu. Entre temps, la Juventus s’est signalée en proposant un énorme salaire de 12,5 M€ par an. De quoi faire réfléchir, surtout qu’une offre a été formulée auprès de Chelsea de 37,5 M€ (+2,5 M€ de bonus), sous la réserve de vendre Dusan Vlahovic d’ici le 4 août.

Le ton est monté pendant le coup de téléphone

D’après la Gazzetta, Lukaku a bien fini par contacter Piero Ausilio, le directeur sportif, très tard durant la nuit dernière mais le coup de fil a vite viré au drame. Le ton est monté. L’Inter n’a pas du tout apprécié de voir l’attaquant et son avocat-agent, Sébastien Ledure, jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Car cela fait en réalité plusieurs semaines que M. Ledure propose son client un peu partout : à l’AC Milan et en Angleterre. Aston Villa a même fait une proposition.

C’en est déjà trop pour le club lombard. Trahi, il a tout simplement décidé d’arrêter là. La direction va informer Chelsea que son offre ne tient plus, d’après le journal aux pages roses. L’attaquant de 30 ans perd une option et probablement quelques amitiés. C’est désormais la Juventus qui devient la favorite dans ce dossier mais on le rappelle, elle doit vendre avant. Et puis il ne faudra pas oublier l’option saoudienne, comme le rapporte Sky Italia. Il y a quelques semaines, nous révélions cependant que ça n’était pas la priorité du natif d’Anvers.