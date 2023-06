Chelsea : négociations en stand-by entre Romelu Lukaku et Al-Hilal

La suite après cette publicité

Après une saison 2022-2023 à deux visages durant son prêt à l’Inter (14 buts et 7 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues), l’attaquant international belge Romelu Lukaku fait partie des joueurs-vedettes que souhaiterait s’offrir l’Arabie saoudite pour développer son championnat national, la Saudi Pro League, en témoignent les arrivées de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Mais après une première réunion entre les deux parties, la question salariale, avec un trop gros écart entre les demandes du Diable Rouge et la proposition d’Al-Hilal, a ralenti les discussions, comme nous vous le révélions ce mercredi.

Toujours selon nos informations, les négociations entre l’entourage de l’international belge (106 sélections, 72 buts) et la direction sportive du club de Riyad sont en stand-by en raison d’une autre demande financière exorbitante. En effet, l’avocat du buteur de 30 ans a demandé pas moins de 10 millions d’euros de commissions, ce qui a entraîné un refus catégorique de la part de la formation de la capitale, qui avait proposé une première offre verbale à 20 millions d’euros annuels, refusée par l’ancien d’Everton, qui demande pas moins de 90 M€ par saison…

🚨🔵🇧🇪 #PL |



◉ Lukaku’s deal to Al-Hilal is blocked! The player and the lawyer are asking close to 10M€ as a commission.



◉ Saudi’s board didn’t agree with this and the deal’s still in stand by as Lukaku asks more 90M€ for a salary and Al-Hilal offers 20M€ a year. pic.twitter.com/XQIXTXFqTq