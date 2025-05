Chelsea - Manchester United : les compositions officielles

Tranquillement mais sûrement, tous les championnats prennent fin et il reste encore un peu de suspense. Partons direction Londres où Chelsea accueille à Stamford Bridge Manchester United (une rencontre à suivre en direct sur Foot Mercato à partir de 20h45) avec la ferme intention de l’emporter. En effet, les Blues restent à portée de tirs de Nottingham Forrest et Aston Villa qui aimeraient certainement les déloger du strapontin pour la Ligue des Champions.

Enzo Maresca mise sur 4-2-3-1 où tout le monde retrouve plus ou moins son poste par rapport au match contre Newcastle. Par exemple, Caicedo retourne dans le double pivot avec Fernandez et James se positionne en tant que latéral droit avec le brassard de capitaine sur le biceps. En revanche, entre les blessures de Nkunku et la suspension de Jackson, George, qui officie plutôt en tant qu’ailier, sera à la pointe de l’attaque londonienne. De son côté, Ruben Amorim traîne son spleen et son 3-4-2-1. Bayindir n’ayant pas donné plus de satisfaction qu’Onana, le Camerounais se place entre les bois mancuniens. La défense à trois est composée de Shaw, Maguire et Lindelof. Fernandes sera en soutien d’Hojlund.

Les compositions officielles :

Chelsea : Sanchez - James, Tosin, Colwill, Cucurella - Fernandez, Caicedo - Neto, Palmer, Nadueke - George

Manchester United : Onana - Lindelof, Maguire, Shaw - Mazraoui, Casemiro, Mount, Dorgu - Diallo, Fernandes - Hojlund