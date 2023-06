Chelsea : Romelu Lukaku discute avec Al Hilal !

La suite après cette publicité

S’il l’on avait été dans un monde normal où l’Arabie Saoudite n’avait pas décidé de mettre des milliards pour arracher les stars du foot, Romelu Lukaku aurait pu être inquiet. Très décevant avec l’Inter Milan, auteur d’une entrée en jeu cataclysmique en finale de Ligue des Champions (un raté incroyable et une occasion de but de l’Inter qu’il a repoussée du pied) et persona non grata à Chelsea, Big Rom pouvait clairement s’inquiéter pour son avenir même avec un contrat courant jusqu’en juin 2026 avec les Blues.

Oui, mais voilà, le gouvernement saoudien est passé par là et vise désormais des joueurs du calibre de l’attaquant international belge. Et visiblement les récentes performances de l’attaquant n’ont pas vraiment refroidi Al Hilal qui a décidé de passer la seconde pour accueillir Lukaku cet été. Le club saoudien, qui avait fait de Lionel Messi sa priorité estivale, pourrait donc se rabattre sur un joueur en nette perte de vitesse, mais qui reste un grand nom du football européen.

Un salaire de 20 millions de dollars par an refusé pour l’instant par Lukaku

De prime abord pas vraiment chaud à l’idée de quitter un des championnats du Big 5, l’attaquant belge, qui ne veut absolument pas retourner à Chelsea cet été et qui n’en peut plus d’être la cible d’attaques racistes, a changé d’avis et a rencontré les dirigeants d’Al-Hilal ce lundi dans un grand hôtel parisien. Ces derniers lui ont exposé leur projet et ont soumis une première offre verbale au joueur avec un salaire de 20 millions de dollars par an.

Une offre qui n’a pas fait sauter de joie Big Rom qui appartient au club londonien. En effet, selon nos informations, Lukaku, estime qu’il mérite beaucoup plus et l’a indiqué aux Saoudiens. Les discussions vont se poursuivre dans les prochaines heures, mais l’opportunité Al Hilal pourrait bien convaincre tout le monde. L’attaquant international belge de 30 ans pourrait ainsi retrouver un contexte sportif et extra-sportif favorable, l’Arabie Saoudite parviendrait à arracher une deuxième star internationale et Chelsea pourrait se débarrasser d’une erreur de casting dont il ne sait pas quoi faire…