Thiago Silva rejoindra Fluminense à l’issue de la saison !

Au fil d’une carrière riche à travers l’Europe, Thiago Silva s’est forgé une solide réputation. Légendaire à l’AC Milan dont il a porté les couleurs entre 2009 et 2012, «O Monstro» a exporté ses talents au PSG. Un passage auréolé de succès qui a permis de solidifier encore plus son image de légende du football. Défenseur d’élite et fiable physiquement, le Brésilien a parfois été raillé pour ses failles mentales. Pour autant, son leadership et ses qualités défensives uniques ont vite rétabli le respect sur son nom alors qu’il a échoué à remporter la Ligue des Champions avec le club de la capitale.

Durant quatre ans, Thiago Silva a vécu son rêve bleu à Chelsea et s’est justement avec les pensionnaires de Stamford Bridge que Silva a remporté la seule coupe aux grandes oreilles de sa carrière. Arrivé dans la capitale anglaise après avoir conquis Paris, le Brésilien a connu les montagnes russes avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Mais à presque 40 ans, le défenseur est arrivé au bout de son aventure dans la cité anglaise. Sans surprise, l’écurie londonienne et l’ancien joueur du PSG ont annoncé hier matin la fin de leur union à la fin de la saison 2023-24. Chelsea a publié un communiqué de presse où le principal intéressé a adressé un émouvant message au club ainsi qu’à ses supporters. Il a surtout précisé que ce n’étaient pas des adieux, mais un au revoir.

Un retour aux sources à Fluminense

Dès lors, beaucoup s’interrogeaient sur l’avenir du défenseur de bientôt 40 ans. Encore performant, l’ancien capitaine de la Selecao avait l’opportunité de jouer encore au haut niveau pendant quelques années. Pourtant, beaucoup faisaient écho d’un choix du cœur en rejoignant l’un de ses premiers clubs : Fluminense. Le club de Rio de Janeiro tenait la corde ces dernières semaines et la nouvelle a été officialisée ce mardi par la formation brésilienne. Selon plusieurs informations, le joueur de 39 ans aurait signé jusqu’en 2026 avec son club formateur.

Dans un live sur Instagram avec Mario Bittencourt, le président du Flu, Silva a fait part de sa grande joie à l’idée de revenir à la maison : «très heureux de rentrer à la maison. Nous parlions au fil des mois. Ce fut une décision difficile, sur le plan personnel et familial. Mon plus grand atout est ma famille et je vais la laisser ici un instant. Isabelle (Silva, épouse) m’a demandé où je voulais aller, où je serais heureuse. Nous sommes de plus en plus ensemble. Pour ceux qui jugeaient, elle a été la première à me dire d’y aller.» Avec son club de cœur, Thiago Silva va également retrouver Marcelo, son ancien coéquipier en sélection.