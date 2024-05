LdC : Jérôme Rothen dézingue encore le PSG

Éliminé de la Ligue des Champions hier soir face au Borussia Dortmund, le PSG n’a pas laissé une bonne impression. Critiqué partout en Europe, le club de la capitale s’est également attiré les foudres des consultants français. Dans le debrief du match sur RMC, Jérôme Rothen a écorché les éliminés et leur communication à la fin du match.

« Ils parlent d’un début de projet, mais les gars, la finale était là ! Si ça se trouve, vous ne la reverrez plus jamais. Moi je l’ai vue une fois la finale, on me disait que la défaite n’était pas grave on verra avec la deuxième, je l’attends encore ! » regrette l’ancien joueur du PSG.