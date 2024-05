PSG: les mots forts de Luis Enrique sur le Borussia Dortmund

Après l’élimination de son équipe hier face au Borussia Dortmund, Luis Enrique a tenu à défendre son équipe. Pour lui, l’éviction est principalement due à un manque de réussite, répétant la statistique des six poteaux touchés par les Parisiens lors de la double confrontation. L’entraîneur espagnol a aussi loué l’équipe adverse, qui a réalisé deux très belles parties. Pour lui, les Marsupiaux du Borussia Dortmund auront leur chance en finale.

« C’est la compétition des compétitions, personne ne s’est jamais désintéressé de Dortmund et ne l’a jamais sous-estimé, surtout ceux d’entre nous qui connaissent le football. Nous n’avons été inférieurs dans aucun des deux matches. Le résultat est ce qu’il est et je les félicite et leur souhaite le meilleur pour la finale » a d’abord indiqué le coach parisien en conférence de presse d’après-match, avant de conclure sur l’équipe allemande : « Dortmund a les mêmes chances de remporter la Ligue des champions que l’autre finaliste ».