Chelsea étudie un retour d’Antonio Conte

Sans club depuis plus d’un an et sa séparation "d’un commun accord" avec Tottenham, Antonio Conte devrait vite trouver un point de chute. L’entraîneur italien, passé par la Juventus et l’Inter Milan, est en pourparlers avec un autre de ses anciens clubs. Selon La Repubblica, Chelsea voudrait faire revenir Antonio Conte. Les dirigeants londoniens seraient enclins à se séparer de Mauricio Pochettino et viseraient l’Italien. Toujours selon le journal transalpin, les contacts sont même établis entre le club et Antonio Conte. Et Chelsea compte déployer les grands moyens.

Les actuels 8es de Premier League voudraient doubler l’AC Milan et le Napoli pour attirer Antonio Conte. D’autres sources évoquent que l’Italien, passé par Chelsea entre 2016 et 2018 (avec un titre de champion d’Angleterre lors de sa première saison), préférerait retrouver son pays et entraîner en Serie A.