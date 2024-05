Real Madrid-Bayern Munich : les compositions probables

Depuis hier soir, on connaît l’identité du premier finaliste de la Ligue des champions 2024. Opposé au Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund a composté son billet pour Londres et Wembley le 1er juin prochain. Il reste désormais à savoir quelle équipe affrontera la BVB. Ce sera soit le Real Madrid, soit le Bayern Munich. Les deux géants du football européen vont croiser le fer ce soir lors de la 1/2 finale retour de la C1 qui se tiendra dans le mythique stade Santiago-Bernabéu. Dos à dos après la manche aller (1-1), les Merengues et les Bavarois ont toutes leurs chances de se frayer un chemin vers la finale.

Pour y parvenir, Carlo Ancelotti pourra compter sur un groupe presque au complet, puisque seul David Alaba (blessé) manque à l’appel. Ce soir, le Mister devrait miser sur un 4-4-2. Dans les cages, pas de surprise puisque le technicien italien a annoncé qu’Andriy Lunin débuterait, malgré le retour de Thibaut Courtois. Devant lui, on retrouvera une ligne de quatre composée, de gauche à droite, de Ferland Mendy, Nacho, Antonio Rüdiger et Dani Carvajal. Suspendu lors du match aller en Bavière, le latéral droit espagnol retrouve sa place dans le onze de départ.

Deux équipes solides

En revanche, comme la semaine dernière, il y a une incertitude concernant la titularisation ou non de Nacho. Certains médias indiquent qu’Ancelotti hésite à repositionner Aurélien Tchouaméni à sa place dans l’axe. Le Français pourrait aussi débuter dans l’entrejeu (sauf si Eduardo Camavinga lui est préféré), où il serait associé à Jude Bellingham, Toni Kroos et Fede Valverde. Enfin, le duo brésilien Vinicius Jr et Rodrygo sera de la partie pour donner le tournis à la défense allemande. En face, Thomas Tuchel n’a pas la même chance que son homologue madrilène puisqu’il devra faire sans plusieurs joueurs (Raphaël Guerreiro, Sachao Boey, Bouna Sarr, Kingsley Coman).

Mais l’équipe alignée ce soir en 4-2-3-1 aura fière allure. Devant l’indéboulonnable Manuel Neuer, on retrouvera le quatuor Mazaraoui-Dier-De Ligt-Kimmich. Absent à l’aller, le Néerlandais remplace Kim Min-jae, catastrophique la semaine dernière. La paire Goretzka-Laimer devra, elle, remporter la bataille du milieu. Enfin, pour soutenir Harry Kane, aligné en pointe, TT misera a priori sur Serge Gnabry, Jamal Musiala et Leroy Sané. Prêts à en découdre, le Real Madrid et le Bayern Munich risquent de nous offrir un beau spectacle ce soir, avec à la clé une place pour la finale de la Ligue des champions.

