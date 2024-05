AC Milan : une bataille avec l’Inter pour le nouveau Mario Mandzukic

L’Italie est constamment à la recherche de grands attaquants. Même si l’équipe nationale connaît une certaine disette au poste de buteurs, la Serie A a accueilli quelques-uns des meilleurs canonniers du monde ces dernières années. C’est également le cas de Mario Mandzukic. Brillant avec le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid durant sa carrière, le buteur croate avait également illuminé la Juventus Turin (2015-2019) et l’AC Milan (2021) de son talent. Mais alors que la carrière du natif de Slavonski Brod s’est achevée en 2021, les clubs transalpins sont à la recherche de son digne successeur.

Et à en croire les informations du média slovène Nogomania et La Gazzetta dello sport, l’heureux élu serait Anton Matkovic. Né dans la même ville que son illustre ainé, Matkovic brille du côté de NK Osijek. Avec 2 buts en 17 rencontres, l’attaquant de 18 ans montre de belles qualités devant le but qui attiseraient les convoitises de l’AC Milan, l’Atalanta Bergame, l’Inter Milan ou encore Fulham. Certains clubs seraient prêts à mettre cinq millions d’euros pour attirer l’international croate U19 dans leurs rangs.