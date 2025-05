Chelsea : Liverpool entre dans la course pour Christopher Nkunku

Christopher Nkunku passe probablement ses dernières semaines du côté de Chelsea. Arrivé à Londres à l’été 2023 contre un chèque de 60 M€ payé au RB Leipzig, l’international français avait tout pour devenir la nouvelle star de Stamford Bridge, avec son jeu spectaculaire et ses belles statistiques.

Aujourd’hui, il envisage un départ cet été, après deux années à Chelsea. Et ils sont nombreux à avoir pu constater qu’il était toujours aussi efficace. Auteur de bonnes performances en Europe et deuxième meilleur buteur du club avec 14 buts, l’attaquant français désormais âgé de 27 ans attire toujours le gratin. Selon nos informations, il fait partie d’une short-list établie par Liverpool, avec qui des discussions ont été entamées. Le club champion d’Angleterre veut se renforcer offensivement, et continue d’apprécier les profils polyvalents.

Newcastle et le Bayern aussi présents

Ce n’est pas tout, puisqu’en Angleterre, Newcastle est également intéressé, d’autant que le secteur offensif devrait bouger cet été. D’autres formations sont à l’affût, mais une donnée est très importante pour Christopher Nkunku, celle de jouer la prochaine Ligue des Champions. C’est le cas du Bayern Munich, qui pense régulièrement à l’ancien du RB Leipzig.

Déjà chaud sur le dossier l’hiver dernier, il l’est toujours en vue du mercato hivernal. Là aussi, il va y avoir du mouvement, avec le possible départ de Leroy Sané. Pour Nkunku, il est l’heure de choisir la meilleure destination pour la suite de sa carrière. Il devrait avoir le choix au vu de ses courtisans prestigieux.